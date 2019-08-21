Рабочий ранен в результате обрушения породы в шахте на Урале
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- РИА Новости
«21 августа на шахте, по предварительным данным, в результате горного удара (локального подземного землетрясения) при производстве горных работ травмирован сотрудник предприятия», — приводит ТАСС слова официального представителя владеющей шахтой компании «Севуралбокситруда».
Отмечается, что мужчина заблокирован в шахте, ведутся горноспасательные работы.
Ранее сообщалось, что на шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы.