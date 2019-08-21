В Свердловской области на шахте произошло обрушение

На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Предварительно установлено, что в 16:40 (14:40 мск) на шахте «Ново-Кальинская», которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошёл горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, заблокирован работник 1970 года рождения.

Уточняется, что в настоящее время спасатели проводят разбор завалов. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением.

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