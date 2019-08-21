В Свердловской области на шахте произошло обрушение
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
«Предварительно установлено, что в 16:40 (14:40 мск) на шахте «Ново-Кальинская», которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошёл горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода», — указано в сообщении.
По данным прокуратуры, заблокирован работник 1970 года рождения.
Уточняется, что в настоящее время спасатели проводят разбор завалов. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением.