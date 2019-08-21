В Свердловской области на шахте произошло обрушение

Короткая ссылка
На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Предварительно установлено, что в 16:40 (14:40 мск) на шахте «Ново-Кальинская», которая принадлежит акционерному обществу СУБР, входящему в холдинг РУСАЛ, произошёл горный удар на глубине 1 тысяча 40 метров, в результате которого обрушилась горная порода», — указано в сообщении.

По данным прокуратуры, заблокирован работник 1970 года рождения.

Уточняется, что в настоящее время спасатели проводят разбор завалов. Прокуратура начала проверку в связи с обрушением.

Ранее на руднике в Якутии погиб шахтёр.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить