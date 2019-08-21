В Москве впервые пройдёт специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации

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В Москве впервые состоится специальная выездная программа Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Мероприятия запланированы на 14 и 15 сентября. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В Москве впервые пройдёт специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации
  • РИА Новости

Пройдут деловые сессии, официальные встречи и культурные мероприятия с участием представителей стран — участниц UNWTO.

Глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева заявила, что принимать делегатов — большая честь и ответственность, а также «возможность повысить привлекательность и вес Москвы на мировой арене».

В состав организации входит 158 стран. Генассамблея созывается раз в два года. Это крупнейший в мире саммит в сфере туризма, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее VostokMedia.com сообщал о Тихоокеанском туристском форуме.

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