В Удмуртии заявили о готовности к отопительному сезону

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о готовности республики к отопительному сезону.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Отопительный сезон начнётся вовремя. К нему полностью готовы. Необходимо стабильно его пройти. Для этого нужны резервное топливо, мощности для запаса прочности», — сказал он во время посещения Ижевской ТЭЦ-2.

Как отметил Семёнов, к 15 октября всем энергетическим предприятиям станут выдавать паспорта готовности.

Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.