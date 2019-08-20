В Удмуртии заявили о готовности к отопительному сезону

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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов заявил о готовности республики к отопительному сезону.
В Удмуртии заявили о готовности к отопительному сезону
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Отопительный сезон начнётся вовремя. К нему полностью готовы. Необходимо стабильно его пройти. Для этого нужны резервное топливо, мощности для запаса прочности», — сказал он во время посещения Ижевской ТЭЦ-2.

Как отметил Семёнов, к 15 октября всем энергетическим предприятиям станут выдавать паспорта готовности.

Ранее URA.RU сообщало, что министр энергетики России Александр Новак оценил подготовку регионов Уральского федерального округа к осенне-зимнему периоду.

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