Около 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Москве ко Дню города
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Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, средства вложили и инвесторы, и московские власти.
«До праздника 7—8 сентября планируется ввод нескольких объектов социальной сферы, например, самой большой школы на ЗИЛе, а также около 10 детских садов и школ», — отметил он.
Кроме того, предусмотрено открытие ряда дорог, развязок.
Хуснуллин добавил, что планируется завершить до сентября ввод дворца водных видов спорта в Лужниках.
Ранее НСН сообщала, что на западе Москвы построят культурно-досуговый комплекс.