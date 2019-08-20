Около 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Москве ко Дню города

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Около 30 объектов недвижимости введут в эксплуатацию в столице ко Дню города, сообщает «Вечерняя Москва».
Около 30 новых объектов введут в эксплуатацию в Москве ко Дню города
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Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, средства вложили и инвесторы, и московские власти.

«До праздника 7—8 сентября планируется ввод нескольких объектов социальной сферы, например, самой большой школы на ЗИЛе, а также около 10 детских садов и школ», — отметил он.

Кроме того, предусмотрено открытие ряда дорог, развязок.

Хуснуллин добавил, что планируется завершить до сентября ввод дворца водных видов спорта в Лужниках.

Ранее НСН сообщала, что на западе Москвы построят культурно-досуговый комплекс.

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