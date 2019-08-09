На западе Москвы планируют построить культурно-досуговый комплекс

Короткая ссылка
В Москве выставили на аукцион земельный участок под строительство культурно-досугового комплекса во Внукове. Организатор открытых торгов — департамент по конкурентной политике. Об этом сообщает НСН.
На западе Москвы планируют построить культурно-досуговый комплекс
  • РИА Новости

«Функциональное назначение будущего объекта, возведённого на этом земельном участке площадью более 4000 кв. м, предполагает размещение, например, небольшого конно-спортивного комплекса, также потенциально возможно возведение аквапарка, боулинга, парка аттракционов», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Заявки принимаются до 2 сентября. Торги намечены на 5 сентября.

Также стало известно, что согласован первый этап строительства подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади. Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Комплекс войдёт в состав транспортно-пересадочного узла «Павелецкий».

Ранее в Москве ввели в эксплуатацию новое здание детского хосписа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить