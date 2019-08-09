На западе Москвы планируют построить культурно-досуговый комплекс

В Москве выставили на аукцион земельный участок под строительство культурно-досугового комплекса во Внукове. Организатор открытых торгов — департамент по конкурентной политике. Об этом сообщает НСН.

РИА Новости

«Функциональное назначение будущего объекта, возведённого на этом земельном участке площадью более 4000 кв. м, предполагает размещение, например, небольшого конно-спортивного комплекса, также потенциально возможно возведение аквапарка, боулинга, парка аттракционов», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев. Заявки принимаются до 2 сентября. Торги намечены на 5 сентября. Также стало известно, что согласован первый этап строительства подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади. Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы. Комплекс войдёт в состав транспортно-пересадочного узла «Павелецкий». Ранее в Москве ввели в эксплуатацию новое здание детского хосписа.