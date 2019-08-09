На западе Москвы планируют построить культурно-досуговый комплекс
- РИА Новости
«Функциональное назначение будущего объекта, возведённого на этом земельном участке площадью более 4000 кв. м, предполагает размещение, например, небольшого конно-спортивного комплекса, также потенциально возможно возведение аквапарка, боулинга, парка аттракционов», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.
Заявки принимаются до 2 сентября. Торги намечены на 5 сентября.
Также стало известно, что согласован первый этап строительства подземного многофункционального торгового комплекса на Павелецкой площади. Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
Комплекс войдёт в состав транспортно-пересадочного узла «Павелецкий».
Ранее в Москве ввели в эксплуатацию новое здание детского хосписа.