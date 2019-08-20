Корвет «Гремящий» отправился на последний этап государственных испытаний
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Запланирована проверка работы всех корабельных систем и спецтехники в боевом режиме.
Через несколько дней в акватории Балтики к «Гремящему» присоединится фрегат «Адмирал флота Касатонов».
Корвет спустили на воду в 2017 году. Заводские и ходовые испытания проведены по плану.
Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.