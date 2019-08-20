Корвет «Гремящий» отправился на последний этап государственных испытаний

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Корвет «Гремящий» отправился от пристани «Северной верфи» на последний этап государственных испытаний, сообщает ФАН.
Корвет «Гремящий» отправился на последний этап государственных испытаний
  • © Пресс-служба ВМФ

Запланирована проверка работы всех корабельных систем и спецтехники в боевом режиме.

Через несколько дней в акватории Балтики к «Гремящему» присоединится фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Корвет спустили на воду в 2017 году. Заводские и ходовые испытания проведены по плану.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с Nation News оценил учения «Океанский щит» в акватории Балтийского моря.

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