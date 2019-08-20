В Югре возбудили дело после пропажи уехавших на рыбалку на лодке детей

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Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело по факту пропажи двух детей, уехавших на рыбалку на лодке.
В Югре возбудили дело после пропажи уехавших на рыбалку на лодке детей
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что в Берёзовский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что 19 августа примерно в десяти километрах от села Саранпауль Берёзовского района на реке обнаружили пустую лодку с работающим мотором.

«Установленный владелец лодки, житель села Саранпауль, пояснил, что около 10 часов утра его несовершеннолетний сын 2003 года рождения со своим знакомым сверстником на лодке отправились на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулись», — рассказали в СК.

Как уточняется, в поисках детей участвуют полицейские, спасатели и местные жители.

Ранее сообщалось, что следственным отделом Следственного комитета России по городу Ивделю возбуждено уголовное дело по факту безвестной пропажи пяти человек, в том числе троих детей, в результате опрокидывания моторной лодки.

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