В Югре возбудили дело после пропажи уехавших на рыбалку на лодке детей
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что в Берёзовский межрайонный следственный отдел поступило сообщение о том, что 19 августа примерно в десяти километрах от села Саранпауль Берёзовского района на реке обнаружили пустую лодку с работающим мотором.
«Установленный владелец лодки, житель села Саранпауль, пояснил, что около 10 часов утра его несовершеннолетний сын 2003 года рождения со своим знакомым сверстником на лодке отправились на рыбалку и до настоящего времени домой не вернулись», — рассказали в СК.
Как уточняется, в поисках детей участвуют полицейские, спасатели и местные жители.
Ранее сообщалось, что следственным отделом Следственного комитета России по городу Ивделю возбуждено уголовное дело по факту безвестной пропажи пяти человек, в том числе троих детей, в результате опрокидывания моторной лодки.