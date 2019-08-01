СК возбудил дело после опрокидывания лодки в Свердловской области

Следственным отделом Следственного комитета России по городу Ивделю возбуждено уголовное дело по факту безвестной пропажи пяти человек, в том числе троих детей, в результате опрокидывания моторной лодки.

«По предварительным данным следствия, вечером 31 июля 2019 года жительница посёлка Ушма вместе с тремя своими несовершеннолетними детьми, а также со своим знакомым направилась домой из посёлка Вижай на моторной деревянной лодке по реке Лозьве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее лодка была обнаружена перевёрнутой вверх дном, после чего были организованы поиски пятерых пропавших.

Тела матери и двух детей были обнаружены в 1,5 км от лодки, ещё один ребёнок и мужчина пока не найдены.

В мае в Иркутской области произошло опрокидывание металлической моторной лодки.