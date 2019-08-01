СК возбудил дело после опрокидывания лодки в Свердловской области

Короткая ссылка
Следственным отделом Следственного комитета России по городу Ивделю возбуждено уголовное дело по факту безвестной пропажи пяти человек, в том числе троих детей, в результате опрокидывания моторной лодки.
СК возбудил дело после опрокидывания лодки в Свердловской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным следствия, вечером 31 июля 2019 года жительница посёлка Ушма вместе с тремя своими несовершеннолетними детьми, а также со своим знакомым направилась домой из посёлка Вижай на моторной деревянной лодке по реке Лозьве», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что позднее лодка была обнаружена перевёрнутой вверх дном, после чего были организованы поиски пятерых пропавших.

Тела матери и двух детей были обнаружены в 1,5 км от лодки, ещё один ребёнок и мужчина пока не найдены. 

В мае в Иркутской области произошло опрокидывание металлической моторной лодки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить