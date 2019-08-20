В ЕАО почти 20 населённых пунктов оказались в зоне паводка

В Еврейской автономной области (ЕАО) почти 20 населённых пунктов находятся в зоне паводка из-за разлива рек после дождей, рассказал представитель правительства региона.

«За сутки количество населённых пунктов, затронутых паводком, увеличилось с 16 до 19. В них подтоплены семь жилых домов, почти 1,1 тыс. земельных участков, более 37 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий», — сказал он в беседе с РИА Новости.

В начале августа власти ЕАО ввели на территории региона режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на реке Амур.

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.