В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу

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В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого правительства.

«Со вторника началось возведение водоналивной дамбы в районе яхт-клуба в Хабаровске. Сооружение создаст дополнительную защиту для участка набережной в районе стадиона Ленина до уровня в 7 метров», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до 600 см, достигнув «отметки опасного явления».

Бывший заместитель председателя Госдумы по вопросам экологии, профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин в беседе со «Взглядом» призвал строить противопаводковые плотины в сочетании с ГЭС.

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