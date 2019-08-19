Эксперт оценил возможное увеличение норматива утилизации по всем группам отходов от использования товаров

Короткая ссылка
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров могут увеличить до 100%.
Эксперт оценил возможное увеличение норматива утилизации по всем группам отходов от использования товаров
  • РИА Новости

«Реализовать это совсем несложно. Это мера, которая назрела давно», — заявил он.

По его словам, в ранг расширенных обязанностей производителей попали чуть больше 50 товарных групп, и с них нужно собирать экологический сбор.

«Собирать его в бюджет, чтобы через этот фонд направлять средства на создание новой отрасли, а именно переработки отходов не только коммунальных, но и промышленных», — пояснил Неверов.

Как считает эксперт, власти настроены серьёзно, пути назад нет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Минприроды совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) разработало доклад о реформировании системы ответственности производителей за отходы. Документы и план реформы переданы на рассмотрение правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить