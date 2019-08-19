Эксперт оценил возможное увеличение норматива утилизации по всем группам отходов от использования товаров
- РИА Новости
«Реализовать это совсем несложно. Это мера, которая назрела давно», — заявил он.
По его словам, в ранг расширенных обязанностей производителей попали чуть больше 50 товарных групп, и с них нужно собирать экологический сбор.
«Собирать его в бюджет, чтобы через этот фонд направлять средства на создание новой отрасли, а именно переработки отходов не только коммунальных, но и промышленных», — пояснил Неверов.
Как считает эксперт, власти настроены серьёзно, пути назад нет.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Минприроды совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) разработало доклад о реформировании системы ответственности производителей за отходы. Документы и план реформы переданы на рассмотрение правительства.