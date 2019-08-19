В Минприроды рассказали о ходе реформы обращения с отходами

Норматив утилизации по всем группам отходов от использования товаров могут увеличить до 100%, и тогда на переработку ежегодно может уходить до 136 млрд рублей вместо полученных в 2018 году 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает телеканал «360».

Минприроды совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) разработало доклад о реформировании системы ответственности производителей за отходы. Документы и план реформы переданы на рассмотрение правительства.

«Есть производители, которые только декларируют самостоятельную утилизацию, но на деле не занимаются ею, а лишь уклоняются от уплаты сбора», — заявил замминистра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов.

Со своей стороны, гендиректор РЭО Денис Буцаев сказал, что «расширенная» ответственность должна повысить эффективность переработки, чего пока не происходит.

Изменения могут вступить в силу в 2021 году.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Inforeactor отметил, что в данной сфере нужно навести порядок, но потребитель страдать не должен.

«Инициативу следует тщательно проработать. Во всём мире упаковка — это головная боль самого производителя. У нас производители живут в тепличных условиях. Из-за этого упаковка становится проблемой граждан. За её утилизацию платим мы, а потом за наши деньги рекультивируют все свалки, полигоны, которые в значительной части состоят из непереработанной упаковки», — рассказал Бурматов.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова выразила мнение, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно увеличить.