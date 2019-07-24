В Росприродназоре предложили повысить штрафы за экологические нарушения

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете «Известия» выразила мнение, что штрафы за экологические нарушения необходимо значительно повысить

«Я считаю, что штрафы за экологические нарушения чрезвычайно малы. Сейчас они в среднем составляют 5—20 тыс. рублей. Но по предыдущей практике могу сказать, что штрафы для юридических лиц должны быть от 50 тыс. до 1 млн с возможностью приостановки деятельности предприятия», — сказала она.

По мнению Радионовой, для индивидуальных предпринимателей размер штрафов должен составлять от 10 тыс. до 500 тыс. 

Ранее в России были введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физических лиц будут штрафовать на 2—3 тыс. руб., а юридических — на 250—350 тыс. руб.

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