Эксперт оценил идею об ограничении использования смартфонов в школах

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Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Эксперт оценил идею об ограничении использования смартфонов в школах
  • © pixabay.com

«Понятно, что отключать звуковые сигналы на занятиях — вещь очевидно правильная, она про взаимное уважение. Но исключать использование гаджетов в образовательных целях в школе — значит сильно ограничивать возможности ребёнка, ведь гаджет может быть не только инструментом развлечения, но и инструментом для обучения», — заявил он.

Кроме того, по словам эксперта, ребёнок должен оставаться на связи с родителями постоянно, а о культуре использования телефонов с родителями и детьми можно и нужно договариваться.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с Nation News прокомментировал рекомендации Минпросвещения.

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