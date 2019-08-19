Эксперт оценил идею об ограничении использования смартфонов в школах

Директор московской школы «Покровский квартал» Илья Новокрещёнов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал рекомендации Минпросвещения об ограничении использования мобильных телефонов в школах.

«Понятно, что отключать звуковые сигналы на занятиях — вещь очевидно правильная, она про взаимное уважение. Но исключать использование гаджетов в образовательных целях в школе — значит сильно ограничивать возможности ребёнка, ведь гаджет может быть не только инструментом развлечения, но и инструментом для обучения», — заявил он.

Кроме того, по словам эксперта, ребёнок должен оставаться на связи с родителями постоянно, а о культуре использования телефонов с родителями и детьми можно и нужно договариваться.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с Nation News прокомментировал рекомендации Минпросвещения.