Зенитчики Балтфлота начали учения в Калининградской области

Зенитчики Балтийского флота начали учения в Калининградской области, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

РИА Новости

Задача участников — отразить условный ракетный удар по военным и гражданским объектам силами противовоздушной обороны. К манёврам привлечены расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1». Радиотехническим подразделениям ПВО Балтфлота необходимо отработать нормативы по развёртыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче данных на командный пункт. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провели учения.