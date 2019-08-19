Зенитчики Балтфлота начали учения в Калининградской области

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Зенитчики Балтийского флота начали учения в Калининградской области, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Зенитчики Балтфлота начали учения в Калининградской области
  • РИА Новости

Задача участников — отразить условный ракетный удар по военным и гражданским объектам силами противовоздушной обороны.

К манёврам привлечены расчёты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1».

Радиотехническим подразделениям ПВО Балтфлота необходимо отработать нормативы по развёртыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче данных на командный пункт.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и боевые расчёты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» провели учения.

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