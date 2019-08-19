С сентября 2018 года электробусами в Москве воспользовались более 10 млн человек

С сентября 2018 года электробусами в столице воспользовались более 10 млн человек, сообщает сайт «Москва 24».

На данный момент этим видом транспорта пользуются почти 85 тыс. человек ежедневно, что на 15 тыс. больше, чем в июне.

«Это современный и комфортный вид транспорта. Электробусы двигаются почти бесшумно и при этом не вредят экологии», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

В настоящее время по 13 маршрутам курсирует около 195 электробусов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что около 10 млн поездок совершено на новых маршрутах Мострансавто с начала 2019 года.