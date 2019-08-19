В Ростовской области завели дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью двухлетнему мальчику

В Ростовской области двухлетний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщают «Известия» со ссылкой на СУ СК России по региону.

По информации следователей, 26-летний мужчина неоднократно, со значительной силой толкал в спину сына своей сожительницы. Ребёнок получил множественные телесные повреждения.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об истязании приёмных детей.