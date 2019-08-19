Эксперты назвали автомобили, которые в 2018 году угоняли реже всего

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Названы автомобили, которые в 2018 году угоняли реже всего, сообщает Newinform со ссылкой на экспертов компании «АльфаСтрахование».
Эксперты назвали автомобили, которые в 2018 году угоняли реже всего
  • РИА Новости

Первое место занимает Volkswagen Tiguan. На второй строчке — Skoda Rapid.

Далее следуют Volvo XC60, Lada Xray, Volkswagen Touareg и Audi Q5.

В топ-10 также попали BMW X3, Lada Kalina, Chevrolet Niva и Renault Kaptur.

Ранее URA.RU сообщало, что более 453 тыс. автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) продано в России в первые шесть месяцев 2019 года, что на 3% больше по сравнению с показателем прошлого года.

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