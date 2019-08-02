Более 453 тысяч автомобилей с АКПП продано в России в первом полугодии 2019 года

Более 453 тыс. автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) продано в России в первые шесть месяцев 2019 года, что на 3% больше по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Reuters

Около 60% всех машин пришлось на пять марок. С большим отрывом лидирует KIA (реализовано 93,5 тыс. автомобилей). Далее следуют Hyundai (67,6 тыс.) и Toyota (43,5 тыс.). В список также попали Volkswagen (37,5 тыс.) и Škoda (26,5 тыс.). Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, в перспективе десяти лет выйдет дешевле ездить на такси, чем покупать и использовать личный автомобиль.