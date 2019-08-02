Более 453 тысяч автомобилей с АКПП продано в России в первом полугодии 2019 года

Короткая ссылка
Более 453 тыс. автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП) продано в России в первые шесть месяцев 2019 года, что на 3% больше по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Более 453 тысяч автомобилей с АКПП продано в России в первом полугодии 2019 года
  • Reuters

Около 60% всех машин пришлось на пять марок. С большим отрывом лидирует KIA (реализовано 93,5 тыс. автомобилей).

Далее следуют Hyundai (67,6 тыс.) и Toyota (43,5 тыс.). В список также попали Volkswagen (37,5 тыс.) и Škoda (26,5 тыс.).

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН оценил сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, в перспективе десяти лет выйдет дешевле ездить на такси, чем покупать и использовать личный автомобиль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить