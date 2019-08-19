Эксперт назвал разумной идею с мобильными телефонами в школах
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«Безусловно, это вполне корректное, разумное требование. Проблема телефонов и дисциплины на уроке была всегда с тех пор, как появились мобильные телефоны», — заявил он.
Как подчеркнул эксперт, учитель не может отнимать телефон у детей на время урока, если это не прописано каким-либо специальным школьным документом.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с Nation News оценил рекомендации Минпросвещения.