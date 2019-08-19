В Новосибирске зарегистрировали повышенные концентрации частиц пыли в воздухе

В Новосибирске экспериментальные базовые станции мониторинга качества воздуха с 12:00 воскресенья, 18 августа, регистрируют повышенные концентрации частиц пыли размером 2,5 мкм. Об этом сообщает Newizv.ru.

Число частиц в последние сутки варьируется от 86,2 до 158,8 мкг на кубический метр.

Роспотребнадзор установил предельно допустимую концентрацию мелкодисперсных частиц: среднесуточный уровень PM 2,5 в воздухе не должен превышать 35 мкг на кубометр, максимальный разовый — не более 160 мкг.

Причиной, по которой выросла концентрация PM 2,5, назван дым от лесных пожаров.

Также стало известно, что в омское Минприроды поступило обращение о загрязнении атмосферного воздуха. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснилось, завод ООО «Сибдорстрой» стал источником выбросов. На предприятии проведена плановая проверка. Возбуждено административное производство.

Ранее сообщалось, что в 12 городах России проведут работы по очистке воздуха.