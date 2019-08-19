В Новосибирске зарегистрировали повышенные концентрации частиц пыли в воздухе
- РИА Новости
Число частиц в последние сутки варьируется от 86,2 до 158,8 мкг на кубический метр.
Роспотребнадзор установил предельно допустимую концентрацию мелкодисперсных частиц: среднесуточный уровень PM 2,5 в воздухе не должен превышать 35 мкг на кубометр, максимальный разовый — не более 160 мкг.
Причиной, по которой выросла концентрация PM 2,5, назван дым от лесных пожаров.
Также стало известно, что в омское Минприроды поступило обращение о загрязнении атмосферного воздуха. Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как выяснилось, завод ООО «Сибдорстрой» стал источником выбросов. На предприятии проведена плановая проверка. Возбуждено административное производство.
Ранее сообщалось, что в 12 городах России проведут работы по очистке воздуха.