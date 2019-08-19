Убитую в Патрикееве семью похоронят 20 августа в другом селе

Убитую в Патрикееве семью похоронят в селе Юрловка Базарносызганского района во вторник, 20 августа, сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

«Отец похоронит сына сегодня на кладбище в Карсунском районе Ульяновской области», — подчеркнула она в разговоре с РИА Новости.

По словам Касимовой, в Патрикееве работают специалисты, которые оказывают организационную и психологическую помощь родственникам и друзьям погибших.

Ранее отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.