Убитую в Патрикееве семью похоронят 20 августа в другом селе
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«Отец похоронит сына сегодня на кладбище в Карсунском районе Ульяновской области», — подчеркнула она в разговоре с РИА Новости.
По словам Касимовой, в Патрикееве работают специалисты, которые оказывают организационную и психологическую помощь родственникам и друзьям погибших.
Ранее отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.