Убитую в Патрикееве семью похоронят 20 августа в другом селе

Короткая ссылка
Убитую в Патрикееве семью похоронят в селе Юрловка Базарносызганского района во вторник, 20 августа, сообщила министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.
Убитую в Патрикееве семью похоронят 20 августа в другом селе
  • © Следственное управление СК РФ по Ульяновской области

«Отец похоронит сына сегодня на кладбище в Карсунском районе Ульяновской области», — подчеркнула она в разговоре с РИА Новости.

По словам Касимовой, в Патрикееве работают специалисты, которые оказывают организационную и психологическую помощь родственникам и друзьям погибших.

Ранее отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить