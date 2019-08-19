Эксперт прокомментировал ситуацию с мусорными объектами у Жуковского
- РИА Новости
«С 1 января текущего года в нашей стране идёт мусорная реформа. Правила организации свалок сейчас иные, нежели до её начала. Поэтому я считаю, что совокупность факторов в свете реформы не даёт нам представить, как можно организовать некий объект накопления мусора в непосредственной близости от аэропорта. Надзорные органы не допустили бы этого», — заявил он.
По его словам, если говорить о прошлых периодах, то вполне возможно, что столь хаотичная сортировка была.
Как пояснил Неверов, тогда не было территориальных схем.
Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский.