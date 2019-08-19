Эксперт прокомментировал ситуацию с мусорными объектами у Жуковского

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с мусорными объектами у аэропорта Жуковский, где 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.

«С 1 января текущего года в нашей стране идёт мусорная реформа. Правила организации свалок сейчас иные, нежели до её начала. Поэтому я считаю, что совокупность факторов в свете реформы не даёт нам представить, как можно организовать некий объект накопления мусора в непосредственной близости от аэропорта. Надзорные органы не допустили бы этого», — заявил он.

По его словам, если говорить о прошлых периодах, то вполне возможно, что столь хаотичная сортировка была.

Как пояснил Неверов, тогда не было территориальных схем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский.