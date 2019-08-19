Кадыров рассказал о поставленном его отцом условии по будущему Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, на каких условиях его отец Ахмат-Хаджи Кадыров согласился подписать документ о развитии региона в составе России.

Об этом Кадыров-младший заявил в интервью YouTube-каналу On TV.

По его словам, Кадыров-старший заявил российским властям о необходимости общенационального референдума по этому вопросу.

«Нет, я должен спросить это у своего народа. Когда мы проведем референдум, если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что … мы часть территории России, мы хотим жить в составе России, тогда я подпишу бумагу», — приводит Кадыров-младший слова своего отца.

В марте Кадыров рассказал о помощи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Чечне.