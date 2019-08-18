Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка из Патрикеева

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Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка, который подозревается в убийстве семьи из пяти человек в селе Патрикеево.
Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка из Патрикеева
  • © Следственное управление СК РФ по Ульяновской области

Об этом сообщили в Министерстве социального семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

«Сейчас специалисты министерства выехали на место, чтобы выяснить, какая помощь необходима отцу подростка. Всю помощь, которая понадобится, в том числе психологическую, они готовы оказать», — цитирует ведомство ТАСС.

Как отметил заместитель губернатора области Сергей Люльков, отец юноши находится в состоянии шока.

На данный момент министерство выясняет, какие родственники остались у семьи.

Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.

Вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий следователей, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.

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