Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка из Патрикеева

Власти Ульяновской области готовы помочь отцу подростка, который подозревается в убийстве семьи из пяти человек в селе Патрикеево.

Об этом сообщили в Министерстве социального семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

«Сейчас специалисты министерства выехали на место, чтобы выяснить, какая помощь необходима отцу подростка. Всю помощь, которая понадобится, в том числе психологическую, они готовы оказать», — цитирует ведомство ТАСС.

Как отметил заместитель губернатора области Сергей Люльков, отец юноши находится в состоянии шока.

На данный момент министерство выясняет, какие родственники остались у семьи.

Ранее в Ульяновской области в одном из домов села Патрикеево обнаружили тела пяти человек, в том числе двух детей четырёх лет.

Вблизи села нашли тело 16-летнего молодого человека — родственника погибших. По одной из версий следователей, подросток мог убить членов своей семьи, после чего покончить с собой.