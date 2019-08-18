В Уссурийске объявили эвакуацию из-за паводка

Власти Уссурийска в Приморском крае организовали эвакуацию населения с территории города из-за подъёма уровня воды в реке Раздольная и её притоках.

«Ситуация остается сложной в районе улиц Вейса, Лазо и Кузнечная, в районе Мелькомбината на улице Виноградная и в переулке Степной, под Пушкинским мостом. Вода в реке Раздольная продолжает прибывать, поэтому наблюдается подъем (в притоках) Комаровка и Раковка, а также на Солдатском озере. Организована срочная эвакуация людей», — приводит ТАСС сообщение мэрии.

Отмечается, что в пункте временного размещения находятся 17 человек, из них двое — дети.

Ранее сообщалось, что в семи районах Приморского края действует режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за вызванных ливнями подтоплений.