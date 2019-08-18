Первый самолёт приземлился в новом саратовском аэропорту
- @gagarin.airport
Как сообщает РИА Новости, тестовый рейс на самолёте Boeing 737-800 выполнила авиакомпания «Победа».
На борту находились спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и реализации проекта строительства аэропорта.
Аэропорт должен открыться 20 августа.
Ранее новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом получил сертификат авиационной безопасности, выданный Росавиацией.