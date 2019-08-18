Первый самолёт приземлился в новом саратовском аэропорту

Совершён первый тестовый рейс из московского Внукова в новый саратовский аэропорт Гагарин.

@gagarin.airport

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Как сообщает РИА Новости, тестовый рейс на самолёте Boeing 737-800 выполнила авиакомпания «Победа». На борту находились спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и реализации проекта строительства аэропорта. Аэропорт должен открыться 20 августа. Ранее новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом получил сертификат авиационной безопасности, выданный Росавиацией.