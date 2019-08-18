Первый самолёт приземлился в новом саратовском аэропорту

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Совершён первый тестовый рейс из московского Внукова в новый саратовский аэропорт Гагарин.
Первый самолёт приземлился в новом саратовском аэропорту
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Как сообщает РИА Новости, тестовый рейс на самолёте Boeing 737-800 выполнила авиакомпания «Победа».

На борту находились спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, представители инвестора и реализации проекта строительства аэропорта. 

Аэропорт должен открыться 20 августа.

Ранее новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом получил сертификат авиационной безопасности, выданный Росавиацией.

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