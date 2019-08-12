Новый аэропорт Саратова получил сертификат авиационной безопасности

Новый международный аэропорт Гагарин под Саратовом получил сертификат авиационной безопасности, выданный Росавиацией.

«Документ, выданный управлением транспортной безопасности Росавиации, подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных правил», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что получение документа «подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.