Новый аэропорт Саратова получил сертификат авиационной безопасности
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- РИА Новости
«Документ, выданный управлением транспортной безопасности Росавиации, подтверждает соответствие мер авиационной безопасности в новом аэропорту Саратова требованиям федеральных авиационных правил», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.
Отмечается, что получение документа «подтверждает соответствие всех технологических процедур, оборудования и технических средств охраны новой авиагавани требованиям законодательства в области авиационной безопасности».
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.