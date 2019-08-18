В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок

В горах Дагестана автомобиль упал в пропасть. В результате происшествия погиб ребёнок, его отец пострадал. Об этом сообщили в региональном МВД.

«В селении Гочоб Чародинского района УАЗ «Буханка» упала в пропасть. В ней находились двое — отец и ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «в двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть».

Ранее сообщалось, что в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, по предварительным данным, погиб один человек, ещё 11 пострадали.