В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок

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В горах Дагестана автомобиль упал в пропасть. В результате происшествия погиб ребёнок, его отец пострадал. Об этом сообщили в региональном МВД.
В Дагестане при падении машины в пропасть погиб ребёнок
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В селении Гочоб Чародинского района УАЗ «Буханка» упала в пропасть. В ней находились двое — отец и ребёнок», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «в двигателе автомобиля произошла неисправность, в результате чего она покатилась и упала в пропасть».

Ранее сообщалось, что в  Тёпло-Огарёвском районе Тульской области в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, по предварительным данным, погиб один человек, ещё 11 пострадали.

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