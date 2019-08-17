Защитник «Витесса» Караваев рассказал, что не получал предложений от «Зенита»

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Защитник нидерландского футбольного клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию об интересе к нему со стороны лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенита».
Защитник «Витесса» Караваев рассказал, что не получал предложений от «Зенита»
  • © Niels Boersema/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм «Витесса». Вполне могу остаться в клубе», — цитирует футболиста «Чемпионат».

По словам Караваева, место продолжения профессиональной карьеры он будет выбирать в зависимости от задач команды, которая проявит к нему интерес.

«Хочется продолжать играть в Европе, прогрессировать. Я уже говорил, что мне нравится немецкая Бундеслига, но надо смотреть и думать, всё зависит от команды. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мяч Караваева помог «Витессу» разгромить «Зволле» в матче чемпионата Нидерландов по футболу.

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