Транскавказская магистраль закрыта для проезда из-за схода селя

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В МЧС по Северной Осетии сообщили, что Транскавказская магистраль закрыта для проезда из-за схода селя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Транскавказская магистраль закрыта для проезда из-за схода селя
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В связи со сходом селевой массы на участке Бурон — Нар Транскавказской автомагистрали и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:30 17 августа 2019 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что запрет будет действовать «до особого распоряжения».

7 января сообщалось, что из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто.

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