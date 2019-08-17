Транскавказская магистраль закрыта для проезда из-за схода селя
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«В связи со сходом селевой массы на участке Бурон — Нар Транскавказской автомагистрали и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:30 17 августа 2019 года», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что запрет будет действовать «до особого распоряжения».
7 января сообщалось, что из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто.