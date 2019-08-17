В МЧС по Северной Осетии сообщили, что Транскавказская магистраль закрыта для проезда из-за схода селя. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В связи со сходом селевой массы на участке Бурон — Нар Транскавказской автомагистрали и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала ФКУ «Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон — Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:30 17 августа 2019 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что запрет будет действовать «до особого распоряжения».

7 января сообщалось, что из-за схода лавины движение по Транскавказской магистрали, которая связывает Россию и Южную Осетию, закрыто.