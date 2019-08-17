Свердловский губернатор встретился с экипажем аварийно севшего А321
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- РИА Новости
Отмечается, что Куйвашев поблагодарил пилотов и бортпроводников за проявленные профессионализм и выдержку.
«Я вас поздравляю с заслуженными наградами. То, что вы совершили, — это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей», — приводит сообщение Интерфакс.
Ранее российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
15 августа Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.
Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов.