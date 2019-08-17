Свердловский губернатор встретился с экипажем аварийно севшего А321

Короткая ссылка
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с экипажем самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей. Об этом сообщает департамент информационной политики главы региона.
Свердловский губернатор встретился с экипажем аварийно севшего А321
  • © Борис Ярков
  • РИА Новости

Отмечается, что Куйвашев поблагодарил пилотов и бортпроводников за проявленные профессионализм и выдержку.

«Я вас поздравляю с заслуженными наградами. То, что вы совершили, — это действительно подвиг. Благодаря вашим действиям удалось избежать трагедии и спасти людей», — приводит сообщение Интерфакс.

Ранее российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.

15 августа Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Вскоре после взлёта самолёт аварийно сел в кукурузном поле из-за отказа двигателей.

Эксперт Александр Романов прокомментировал в беседе с ФАН действия пилотов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить