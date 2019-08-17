В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб

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Крымские сотрудники МЧС обнаружили в Керченской крепости 1700 осколочных авиабомб и одну фугасную авиабомбу весом 100 кг времён Великой Отечественной войны. Все боеприпасы уничтожили на специальном полигоне.
В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
  • © Wikimedia commons

«Опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 1700 шт. и одна фугасная авиабомба весом 100 кг», — сообщили в спасательном ведомстве.

Работами по разминированию занимались специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Ранее в Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.

Также «Крыминформ» передавало, что в Крыму были обезврежены две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.

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