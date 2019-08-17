В Керченской крепости обнаружили 1700 осколочных авиабомб
- © Wikimedia commons
«Опасные находки были идентифицированы как осколочные авиабомбы весом 2,5 кг каждая в количестве 1700 шт. и одна фугасная авиабомба весом 100 кг», — сообщили в спасательном ведомстве.
Работами по разминированию занимались специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
Ранее в Кремле нашли и обезвредили бомбу времён Великой Отечественной войны.
Также «Крыминформ» передавало, что в Крыму были обезврежены две авиабомбы и четыре снаряда времён войны.