Авиалесоохрана предупредила о высокой пожароопасности в Сибири

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» сообщила, что высокий, местами чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируется 17—18 августа в Сибирском федеральном округе.

«На территории Сибирского федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Алтайском и Красноярском краях, Иркутской, Новосибирской, Омской и Томской областях», — приводит ТАСС сообщение.

Также отмечается, что средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Мурманской области.

Кроме того, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности прогнозируются в Ханты-Мансийском автономном округе, в республиках Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях.

Ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, речь идёт о периоде с 15 до 17 августа.