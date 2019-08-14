Спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Крыму в ближайшие дни.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, речь идёт о периоде с 15 до 17 августа.

Населению запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём в лесу, вблизи деревьев, рядом с сухой травой.

Нельзя использовать пиротехнические изделия, оставлять в лесу промасленный или пропитанный горючими веществами материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов в беседе с ФАН заявил, что масштаб пожаров в Сибирско-Дальневосточной зоне превысил возможности МЧС, поэтому были привлечены силы Минобороны.