Суд арестовал подозреваемого в стрельбе в Котельниках

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Мужчина, подозреваемый в стрельбе в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области, арестован по решению суда. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
Суд арестовал подозреваемого в стрельбе в Котельниках
  • РИА Новости

«По ходатайству дознавателя МУ МВД России «Люберецкое» задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении подозреваемого в стрельбе в Котельниках.

По данным МВД, мужчина выстрелил в потолок в продуктовом магазине, после чего забаррикадировался. Позднее он был задержан.

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