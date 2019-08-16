Суд арестовал подозреваемого в стрельбе в Котельниках

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области, арестован по решению суда. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

РИА Новости

«По ходатайству дознавателя МУ МВД России «Люберецкое» задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости сообщение. Ранее полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении подозреваемого в стрельбе в Котельниках. По данным МВД, мужчина выстрелил в потолок в продуктовом магазине, после чего забаррикадировался. Позднее он был задержан.