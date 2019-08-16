МВД возбудило дело после стрельбы в Котельниках

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ГУ МВД по Московской области сообщило о возбуждении уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, устроившего стрельбу в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК России «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области.

По данным СМИ, во время переговоров мужчина потребовал предоставить ему бутылку коньяка.

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