В красноярском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Ачинском
- РИА Новости
«Сегодня из Ачинской межрайонной больницы выписан последний из госпитализированных пациентов, таким образом, на стационарном лечении остаются только те, кто находится в военном госпитале», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе пострадали 40 человек, восемь из которых были госпитализированы.
Впоследствии двоих пострадавших выписали из больницы.
Серия взрывов на военном складе в Ачинском районе произошла 5 августа. 9 августа взрывы возобновились в связи с попаданием молнии.