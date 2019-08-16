В красноярском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Ачинском

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В Красноярском крае из больницы выписали всех гражданских лиц, которые пострадали в результате взрывов на военном складе под Ачинском. В военном госпитале остаются пятеро военнослужащих, сообщили в минздраве региона.
В красноярском минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Ачинском
  • РИА Новости

«Сегодня из Ачинской межрайонной больницы выписан последний из госпитализированных пациентов, таким образом, на стационарном лечении остаются только те, кто находится в военном госпитале», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе пострадали 40 человек, восемь из которых были госпитализированы.

Впоследствии двоих пострадавших выписали из больницы.

Серия взрывов на военном складе в Ачинском районе произошла 5 августа. 9 августа взрывы возобновились в связи с попаданием молнии.

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