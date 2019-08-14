Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 40

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Количество пострадавших от взрывов и пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края увеличилось до 40.
Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 40
  • © РИА Новости

«По данным утренней сводки, общее количество пострадавших от ЧС — 40, 15 — во время первых взрывов, то есть 14 пострадавших и один погибший, и во второй раз», — приводит Интерфакс слова представителя пресс-службы регионального Минздрава.

Отмечается, что в стационарах находятся восемь человек, которые обратились после взрывов, 31 пострадавшему помощь была оказана амбулаторно.

5 августа на военном складе в Ачинском районе произошла серия взрывов. 9 августа взрывы возобновились в связи с попаданием молнии.

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошёл пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года.

Подробнее о ЧП — в материале RT.

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