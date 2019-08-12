Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что склад боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошёл пожар, будет расформирован до 1 июля 2020 года.
Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года
  • © Ольга Халманова
  • РИА Новости

«В соответствии с принятыми решениями, полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года», — приводит Интерфакс слова Лапина.

Он отметил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады, а непригодные — будут утилизированы.

Взрывы на складе в Ачинском районе произошли 5 августа, а спустя четыре дня они возобновились из-за попадания молнии. Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 33.

Власти продлили режим ЧС в селе Каменка до 13 августа.

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