Арсенал под Ачинском расформируют до 1 июля 2020 года
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- РИА Новости
«В соответствии с принятыми решениями, полное расформирование склада центра материального обеспечения Центрального военного округа и вывоз боеприпасов из Ачинского района Красноярского края запланированы до 1 июля 2020 года», — приводит Интерфакс слова Лапина.
Он отметил, что все пригодные для использования боеприпасы будут вывезены на другие склады, а непригодные — будут утилизированы.
Взрывы на складе в Ачинском районе произошли 5 августа, а спустя четыре дня они возобновились из-за попадания молнии. Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 33.