Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля. Отмечается, что между тем в два раза увеличилось потребление фруктов и ягод.

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в 1980 году жители страны потребляли 117 кг картофеля на человека в год, в 2018 году — 59 кг.

При этом фруктов и ягод в 1980 году приходилось 35 кг на человека в год, в 2018 году — 74 кг.

Согласно отчёту ведомства, россияне стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (в 1980 году — 17 кг, в 2018 году — 22 кг).

В исследование подчёркивается, что объёмы потребление мяса менялись в большую и меньшую сторону в течение 40 лет.

Так, в 1980 году в среднем на человека приходилось 70 кг в год, в 2000 году эта цифра снизилась до 50 кг, в 2018 году выросла до 89 кг.

Отмечается также снижение в потреблении молочных продуктов и яиц, сахара и кондитерских изделий.

Ранее сообщалось, что печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Как отмечается, средняя цена в июле 2019 года на печенье составила 150 рублей за килограмм и осталась на уровне 2018 года, продажи продукта выросли на 4% по отношению к 2018 году. Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%. Третью строчку, согласно представленным данным, занимают сахарные изделия, четвёртую — шоколадная паста, на пятой позиции — торты и пирожные.