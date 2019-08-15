Эксперт прокомментировал посадку А321 в Подмосковье

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Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН прокомментировал жёсткую посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.
Эксперт прокомментировал посадку А321 в Подмосковье
  • Reuters

Как отметил эксперт, в этих условиях экипаж не мог выполнить заход на аэродром вылета или на запасной аэродром.

«Командир принял, в принципе, абсолютно правильное решение — посадку перед собой на площадку, найденную с воздуха. Если бы взлёт выполнялся бы в плохих метеоусловиях — видимость была бы ограниченная, или ночью, тогда было бы всё намного сложнее», — сказал Онохин.

По его словам, любая посадка вне аэродрома на неподготовленный участок не может быть мягче.

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа A321.

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