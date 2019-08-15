Эксперт оценила данные о многодетных 17-летних россиянках

Генеральный директор НИИ социологии Мария Филь в беседе с Inforeactor прокомментировала данные Росстата о том, что в 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку.

«Безусловно, ранняя беременность у несовершеннолетних — это негативный процесс, но отдельные случаи были всегда», — заявила она.

По её словам, все эти случаи по сравнению с общей тенденцией в России, при которой возраст рожающих повышается, крайне редки.

Филь также отметила, что для ещё большего снижения уровня преждевременной беременности необходимо систематически проводить с подростками разъяснительную работу.

Ранее кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Евгения Балашова в беседе с НСН прокомментировала данные Росстата.