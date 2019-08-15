Эксперт прокомментировал сообщения о возможном ужесточении правил проведения техосмотра

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Автоэксперт Владимир Виноградов в беседе с Newinform прокомментировал сообщение о том, что дилеров, операторов техосмотра и перевозчиков могут обязать проверять работоспособность установленных на машинах устройств ЭРА-ГЛОНАСС.
Эксперт прокомментировал сообщения о возможном ужесточении правил проведения техосмотра
  • РИА Новости

«Возможно, это поможет точнее определять место аварии, однако его можно легко определить и сейчас», — заявил он.

Как считает эксперт, система ЭРА-ГЛОНАСС не оказывает никакого влияния на безопасность водителя. Она влияет на определение точки аварии, но Виноградов не видит смысла её обязательного наличия в машинах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей, владельцы которых отказались убирать тонировку.

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