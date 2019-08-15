Эксперт прокомментировал сообщения о возможном ужесточении правил проведения техосмотра
- РИА Новости
«Возможно, это поможет точнее определять место аварии, однако его можно легко определить и сейчас», — заявил он.
Как считает эксперт, система ЭРА-ГЛОНАСС не оказывает никакого влияния на безопасность водителя. Она влияет на определение точки аварии, но Виноградов не видит смысла её обязательного наличия в машинах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области напомнили об аннулировании регистрации автомобилей, владельцы которых отказались убирать тонировку.