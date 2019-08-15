Эксперт рассказала, почему среди пострадавших при жёсткой посадке А321 оказались дети

Директор школы бортпроводников Вера Новохатская в беседе с kp.ru рассказала, почему среди пострадавших при жёсткой посадке самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области оказались дети.

«Я вижу две причины. Первая. Это то, что они летели отдыхать на юг. У нас обычно это делают семьями. И вторая. Чрезмерная активность детей. Они же очень подвижны», — заявила она.

Несовершеннолетние пассажиры делятся на две категории — до двух лет и старше. У первых своего места нет — они летят либо на руках у матери, либо в специальной люльке, а вторым предоставляют отдельное место.

«Но при этом, даже если ребёнок сидит на коленях у мамы, его тоже нужно пристёгивать. Для этого в кресле есть отдельный ремень», — напомнила Новохатская.

Ранее заслуженный пилот России, член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН оценил действия экипажа A321.