Московское социальное такси выполнило 2,7 млн заказов за 25 лет

Московское социальное такси выполнило более 2,7 млн заказов за 25 лет. Ежедневно оно совершает около 350 выездов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Сервис помогает гражданам с ограниченными возможностями посещать медицинские, культурные и образовательные учреждения.

Работают 63 автобуса и 73 легковых автомобиля. Они оборудованы всем необходимым. Водители проходят специальную подготовку.

Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.