Московское социальное такси выполнило 2,7 млн заказов за 25 лет
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
Сервис помогает гражданам с ограниченными возможностями посещать медицинские, культурные и образовательные учреждения.
Работают 63 автобуса и 73 легковых автомобиля. Они оборудованы всем необходимым. Водители проходят специальную подготовку.
Ранее автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем покупать и использовать личный автомобиль.