В Госдуме прокомментировали заявление Минприроды о возможном запрете на экспорт леса в Китай

Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды, координатор федерального проекта «Чистая страна» Владимир Бурматов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о том, что Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок.

«Китай — это не единственная страна, куда Россия экспортирует лес. И если будет введён запрет, о котором говорит Дмитрий Кобылкин, то всё, что раньше шло от «чёрных лесорубов» в Китай, пойдёт, например, в Скандинавию. Китай тут ни при чём», — отметил Бурматов.

Он пояснил, что леса незаконно вырубают не китайцы, а граждане России.

Как заявил депутат, именно россияне являются «чёрными лесорубами», которые поджигают леса, чтобы скрыть следы своих преступлений и получить контракт на оборот леса.

Бурматов считает, что решить проблему можно только комплексно.

Ранее Кобылкин выступил за увеличение числа лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. По его мнению, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз, в 2018 году ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.

В феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявила о необходимости введения временного эмбарго на экспорт леса из России. Она также попросила провести проверку всех договоров аренды лесных участков в стране.

По её словам, в настоящее время практически вся лесная отрасль России находится в теневом секторе.