В Госдуме прокомментировали заявление Минприроды о возможном запрете на экспорт леса в Китай
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«Китай — это не единственная страна, куда Россия экспортирует лес. И если будет введён запрет, о котором говорит Дмитрий Кобылкин, то всё, что раньше шло от «чёрных лесорубов» в Китай, пойдёт, например, в Скандинавию. Китай тут ни при чём», — отметил Бурматов.
Он пояснил, что леса незаконно вырубают не китайцы, а граждане России.
Как заявил депутат, именно россияне являются «чёрными лесорубами», которые поджигают леса, чтобы скрыть следы своих преступлений и получить контракт на оборот леса.
Бурматов считает, что решить проблему можно только комплексно.
Ранее Кобылкин выступил за увеличение числа лесных инспекторов для усиления контроля за лесами. По его мнению, проблемы в лесах зачастую возникают из-за безнадзорности территорий.
Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на Рослесхоз, в 2018 году ущерб от деятельности «чёрных лесорубов» в России вырос до 11,6 млрд рублей. В 2017 году данный показатель составлял 11,5 млрд рублей.
В феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявила о необходимости введения временного эмбарго на экспорт леса из России. Она также попросила провести проверку всех договоров аренды лесных участков в стране.
По её словам, в настоящее время практически вся лесная отрасль России находится в теневом секторе.