Фёдор Бондарчук прокомментировал аварийную посадку А321

Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук в беседе с kp.ru прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

«Да, про эту историю надо снимать кино», — сказал он.

При этом он отметил, что нужно подождать с выводами и не опережать события.

В свою очередь, генерал-майор, заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал действия экипажа правильными.

«Это говорит о высоком профессионализме экипажа и самого командира. Нужно было сконцентрировать всё своё внимание на выполнении (действий при. — RT) нештатной ситуации, чтобы минимизировать последствия», — заявил он.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.