В Госдуме прокомментировали аварийную посадку А321

Генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Антошкин в беседе со «Взглядом» прокомментировал аварийную посадку самолёта Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Московской области.

«Это грамотные лётчики. Молодцы, что спасли всех», — сказал он.

По его словам, возможности посадки в данном случае зависят от качества самолёта, его аэродинамики, и если качество хорошее, то можно планировать и сажать.

«Но в любом случае пилоты и экипаж достойны наград», — считает Антошкин.

В свою очередь, исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников в беседе с kp.ru выразил уверенность, что командир воздушного судна заслуживает самой высокой награды.

«Потому как он спас сотни людей и избежал авиакатастрофы. Действовал по инструкции. Двигатели отключил. И садился на землю без шасси — на голое брюхо. Так и нужно было поступать в данной ситуации», — заявил он.

Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.