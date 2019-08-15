В Госдуме прокомментировали аварийную посадку А321
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«Это грамотные лётчики. Молодцы, что спасли всех», — сказал он.
По его словам, возможности посадки в данном случае зависят от качества самолёта, его аэродинамики, и если качество хорошее, то можно планировать и сажать.
«Но в любом случае пилоты и экипаж достойны наград», — считает Антошкин.
В свою очередь, исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников в беседе с kp.ru выразил уверенность, что командир воздушного судна заслуживает самой высокой награды.
«Потому как он спас сотни людей и избежал авиакатастрофы. Действовал по инструкции. Двигатели отключил. И садился на землю без шасси — на голое брюхо. Так и нужно было поступать в данной ситуации», — заявил он.
Ранее сообщалось, что чёрные ящики экстренно приземлившегося А321 передадут в МАК.